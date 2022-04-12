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Под Киевом российские военные расстреляли семью: среди погибших двое детей

Юля Захарченко редактор ленты
Под Киевом российские военные расстреляли семью: среди погибших двое детей

В селе Гавронщина под Киевом российские военные расстреляли семью из боевой машины пехоты. От рук захватчиков погибли двухлетний ребенок, подросток и три женщины.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что возле Макарова правоохранители зафиксировали очередное массовое убийство мирных жителей, которое произошло в середине марта 2022 года.

Правоохранители обнаружили эту расстрелянную машину и тела погибших мирных жителей во время зачистки от врагов местности под Киевом. По словам Небитова, семья пыталась эвакуироваться из временно оккупированного российскими войсками села, когда агрессор открыл огонь по гражданскому автомобилю с белыми флагами и надписью дети.

Среди убитых – двухлетний мальчик, 14-летний подросток, две женщины и бабушка.

Небитов добавил, что водителя транспортного средства с тяжелыми ранениями доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

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Фото: Андрей Небитов

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