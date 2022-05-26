Колбаса, гитара и собственный БПЛА: что и в каком объеме мародеры из РФ отправляли домой

Май, 26 в 17:12

В ходе мониторинга компании доставки СДЭК в 13 городах на границе Украины с РФ и Беларусью выявили аномальный рост отправлений, совпавший с началом войны, а также необычные связи между городами, подтверждающие версию повального мародерства. Об этом говорится в расследовании журналистов издания Медиазона.

Расследователи отмечают, что сервис СДЭК позволяет клиентам отслеживать отправку, а вес посылки виден в коде страницы. Также они обнаружили, что компания формирует индивидуальный номер. Перебирая номера, они собрали данные обо всех отправлениях СДЭК с 21 февраля.

Подозрительные посылки нашли в 13 пограничных пунктах СДЭК: в Армянске и Джанкое в Крыму, в Покровском Ростовской области, в Богучаре и Россоше Воронежской области, в Валуйках Белгородской области, в Железногорске и Рыльске Курской области, в Климово и Клинце Унече Брянской области и в беларуском Мозыре.

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Одновременно с выводом российских войск из Киевской области 29 марта, объем подозрительных заказов из пограничных городов постепенно увеличивался. Если 26 марта их было 338 кг, то 29 марта вес перевалил за тонну, а 2 апреля превысил 2,5 тонны.

По данным Медиазоны, из города Валуйки с 21 февраля по 20 мая отправили более 15 тонн подозрительных грузов. Из Клинцев за тот же промежуток времени отправили более 13 тонн.

Журналисты также смогли доказать, что огромный объем – не признак устойчивых социальных связей между приграничными и сибирскими городами. К примеру, в Юргу пришло из пограничных областей около 5,8 тонн посылок, тогда как обратно всего 51 кг. А в Чебаркуль послали более 5,5 тонн, хотя оттуда к границе пришли посылки менее чем на 10 кг за три месяца.

Лидером среди “подозрительных” городов стал город Юрга на северо-западе Кемеровской области. Из приграничья Украины около 5,8 тонны ушло в город, где проживает всего 80 тыс. человек. Там стоят три большие воинские части: 106-я отдельная бригада материально-технического обеспечения, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская ордена Суворова бригада (одни из тех, кто стоял в Буче, Гостомеле и Ирпене, – Ред.) и 1 я бригада.

Второе место по весу заказов по городу Чебаркуль в Челябинской области. Там дислоцируются два танковых полка: 6-й и 239-й. В Кызыл, столицу Тивы, отправили 116 подозрительных посылок общей массой более 3,5 тонны. В Кызыле дислоцируется 55-я отдельная мотострелковая бригада.

Отмечается, что российские военные, возможно, грабили не только украинцев, но и собственную армию, ведь в одной из посылок они отправили свой беспилотник Орлан. Также камеры видеонаблюдения в пунктах доставки показали, что российские мародеры присылали консервы, колбасу, гитару, покрышки, телевизор, стул, обувь, палатку.

Источник: Медиазона

Фото: Медиазона