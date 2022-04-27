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Факты / Мир

Воруют у своих раненых и убитых: российские агрессоры вышли на новый уровень мародерства

Анастасия Гевко редактор ленты
Воруют у своих раненых и убитых: российские агрессоры вышли на новый уровень мародерства

Российские захватчики перевели мародерство на новый уровень – поскольку им не удается продвинуться в новые населенные пункты Украины, они решили воровать у своих убитых и раненых. Это следует из перехвата телефонных разговоров российских оккупантов, опубликованного СБУ 27 апреля.

– Здесь есть спи*енный автоматик. Спи*дили у кого-то из своих. У нас оружие числится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало двухсотым и трехсотым. Оно остается у нас, – рассказал российский солдат своему отцу.

Он отметил, что для уверенности такое оружие закапывают, чтобы впоследствии вернуться за ним.

Отец агрессора, в свою очередь, попросил “прикопать” несколько автоматов и пистолетов и ему.

СБУ сообщает, что самой большой популярностью среди российских мародеров пользуются приборы ночного видения и тепловизоры – они дорогие и их проще вывезти, прикрепив к крышке БТР.

– Но зря россияне считают выручку от прикопанного оружия. Кто с оружием к нам пришел, от него и погибнет! – резюмировали в СБУ.

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