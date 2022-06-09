Аппетиты не ограничиваются Украиной: Подоляк о планах Думы “отменить” независимость Литвы

Июнь, 08 в 21:15

Депутат путинской партии Единая Россия Евгений Федоров зарегистрировал в российской Госдуме постановление, в котором предлагает отменить признание независимости Литвы.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что соответствующее постановление под номером 139560-8 появилось на сайте Госдумы 8 июня.

В пояснительной записке к законопроекту его инициатор пишет, что якобы “после внесения поправок в конституцию страны РФ была признана правопреемником СССР на своей территории”.

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По мнению российского депутата, определение Государственного Совета СССР № ДС-1 О признании независимости Литовской Республики незаконно. Он сетует на “отсутствие референдума о выходе и переходном периоде”.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал намерение Госдумы отменить решение о независимости Литвы “очередным доказательством неисправности российских властей”.

— Намерения Думы РФ “отменить” независимость Литвы — еще одно доказательство, что аппетиты империи не ограничиваются Украиной. Любые разговоры о пути к миру из-за сохранения варварской физиономии РФ — самообман, который принесет войну на территорию ЕС.

Наміри думи «скасувати» незалежність Литви — ще один доказ, що апетити імперії не обмежуються . Будь-які балачки про шлях до миру через збереження варварської фізіономії Рф — самообман, що принесе війну на територію ЄС. Шлях до миру лежить через постачання важкої зброї. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 8, 2022

По его словам, сейчас войну можно остановить, только если союзники Украины ускорят и увеличат военную помощь для ВСУ.

Процесс выхода Литвы из СССР был болезненным и сопровождался жертвами посреди мирного населения, так как русские войска пробовали подавить массовое движение к независимости. После Августовского путча внутренние проблемы в России обострились и 6 сентября 1991 года на заседании Госсовета СССР под председательством Михаила Горбачева была признана независимость Литвы, Латвии и Эстонии.

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На данный момент Литва выступает за жесткие санкции ЕС против России последовательно поддерживает Украину по вступлению в ЕС, оказывает военную поддержку в противостоянии с Россией. Также в мае Сейм Литвы признал Россию террористическим государством.

В СНБО считают, что Литва станет следующей страной, которую захочет захватить Россия в случае победы в войне против Украины. Следующими жертвами Кремля могут стать и другие страны Балтии и Польша.