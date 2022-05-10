Сейм Литвы признал Россию террористическим государством

Сегодня, 10 мая, Сейм Литвы признал Российскую Федерацию террористическим государством.

Об этом сообщила замспикера Верховной Рады Елена Кондратюк.

В начале заседания Сейма перед парламентариями выступила Елена Кондратюк. Она поблагодарила спикера литовского парламента за приглашение и поддержку украинского народа.

Кондратюк подчеркнула, что в настоящее время украинцы отвоевывают не только собственную свободу, но и свободу всей Европы.

После слов Елены Кондратюк выступали и члены литовского парламента, осуждавшие действия России, российского руководства по отношению к народу Украины.

Затем Сейм принял решение, признавшее широкомасштабную войну в Украине – геноцидом украинского народа.

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— Констатируется также, что обстрелами и совершением насилия над мирным населением Украины Россия прибегает к терроризму, — отметила Елена Кондратюк.

Литовский парламент также постановил, что Литва примет участие в привлечении российских военных преступников к неизбежной ответственности перед Международным трибуналом.

Елена Кондратюк назвала такое решение Сейма Литвы очень важным, смелым и достойным проявлением справедливости для всего украинского народа. А еще это сигнал к решительным действиям каждой европейской страны, чтобы никогда и нигде не повторились зверства российской армии.

21 апреля парламент Эстонии признал военные действия России в Украине геноцидом украинского народа. Такое же решение принял и Сейм Латвии.

28 апреля Палата парламента Канады единогласно поддержала постановление, которым признает массовые убийства и пытки украинцев российскими оккупантами геноцидом.