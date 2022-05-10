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Факты / Мир

Сейм Литвы признал Россию террористическим государством

Марта Бондаренко редактор ленты
Сейм Литвы признал Россию террористическим государством

Сегодня, 10 мая, Сейм Литвы признал Российскую Федерацию террористическим государством.

Об этом сообщила замспикера Верховной Рады Елена Кондратюк.

В начале заседания Сейма перед парламентариями выступила Елена Кондратюк. Она поблагодарила спикера литовского парламента за приглашение и поддержку украинского народа.

Кондратюк подчеркнула, что в настоящее время украинцы отвоевывают не только собственную свободу, но и свободу всей Европы.

После слов Елены Кондратюк выступали и члены литовского парламента, осуждавшие действия России, российского руководства по отношению к народу Украины.

Затем Сейм принял решение, признавшее широкомасштабную войну в Украине – геноцидом украинского народа.

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— Констатируется также, что обстрелами и совершением насилия над мирным населением Украины Россия прибегает к терроризму, — отметила Елена Кондратюк.

Литовский парламент также постановил, что Литва примет участие в привлечении российских военных преступников к неизбежной ответственности перед Международным трибуналом.

Елена Кондратюк назвала такое решение Сейма Литвы очень важным, смелым и достойным проявлением справедливости для всего украинского народа. А еще это сигнал к решительным действиям каждой европейской страны, чтобы никогда и нигде не повторились зверства российской армии.

21 апреля парламент Эстонии признал военные действия России в Украине геноцидом украинского народа. Такое же решение принял и Сейм Латвии.

28 апреля Палата парламента Канады единогласно поддержала постановление, которым признает массовые убийства и пытки украинцев российскими оккупантами геноцидом.

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Фото: Depositphotos

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