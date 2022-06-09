Июнь, 09 в 18:44

В четверг, 9 июня, президент России Владимир Путин провел встречу с молодыми предпринимателями РФ, на которой вновь возомнил себя историком, вспомнил первого российского императора Петра I (1672 – 8 февраля 1725 гг.), разрекламировал 21 год войны и пообещал молодым россиянам лучшую жизнь через 10 лет.

В частности, в честь дня рождения Петра I глава Кремля посетил тематическую выставку под названием Рождение империи и решил рассказать молодым предпринимателям историю о том, что же на самом деле произошло во время войны со Швецией (1700-1721 годы).

Так, по версии Путина, Петр I не вел захватническую войну в течение двух десятилетий и не отбирал территории у суверенной Швеции, а “возвращал”.

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– Петр І Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Там, где Петербург основан – когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту столицу, признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять, – рассказал президент РФ, намекая, по всей видимости, на кровавую войну, развязанную Россией сегодня против еще одной соседней страны – Украины.

Он добавил, что в современном мире “государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует”.

Затем Владимир Путин пообещал, что “через 10 лет Россия будет жить лучше” и призвал молодежь улучшать демографию, подчеркивая, что россиян “должно быть больше и они должны быть здоровы”.

По словам российского президента, Россию “невозможно обнести забором”, а сама она “такой забор строить не собирается”.

В то же время глава Кремля пожаловался на санкции против РФ, в особенности те, что касаются микроэлектроники – он назвал их “одним из главных направлений удара по России”, хотя ранее не единожды повторял, что ограничения якобы не смогут навредить российской экономике.

После этого Путин начал угрожать иностранным компаниям, которые прекратили деятельность в России: по его словам, они “упустили огромные возможности”.