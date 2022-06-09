Июнь, 09 в 18:41

У России недостаточно сил для мощного наступления на всех направлениях фронта, в то же время у Вооруженных сил Украины еще нет того количества оружия, которое необходимо для контрнаступательной операции.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил военный эксперт Петр Черник. Он назвал такую ​​ситуацию на фронте “тактическим равновесием”.

— Практически на всех ключевых направлениях и по всей линии разграничения пришла та точка, которая называется тактическим равновесием. У противника нет настоящих сил, чтобы совершать большие наступления вглубь Украины. Вместе с тем у нас нет достаточного количества тяжелого и ракетного вооружения, чтобы начинать контрнаступательные действия, — сказал он.

Черник отметил, что в направлении Северодонецка ВСУ успешно отбили все атаки врага. Однако точка перелома войны еще не прошла, поэтому военным нужно готовиться к затяжному противоборству.

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— Что касается Северодонецка, на сегодня я бы констатировал нашу победу. Потому что еще месяц назад все эксперты утверждали, что 2-3 недели, и нам придется покидать Северодонецк. Мы успешно отбили практически все атаки. Вместе с тем, на мой взгляд, точка перелома не прошла, до нее еще очень далеко. Нам нужно готовиться к затяжному противоборству, – сказал он.

Также военный эксперт рассказал об эффективности гаубиц M777, которые США передали Украине.

— Гаубицы М777 еще называют снайперским оружием в области артиллерии. Они невероятно точные, каждый выпущенный снаряд достигает своей цели. Вообще все натовские образцы имеют немного больший калибр, они на порядок точнее. Снаряд, долетающий до противника, имеет большую мощность. А самое главное – это дальнобойность. Большинство этих систем способны стрелять на расстояние более 30 км, а специальным реактивным снарядом почти до 40, а то и больше. Каждые 100 м имеют значение, — добавил Петр Черник.