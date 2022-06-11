Тела лежат штабелями на улице: россияне хоронят своих в закрытых гробах

Июнь, 11 в 15:39

Чтобы не шокировать гражданское население, в России хоронят погибших солдат в закрытых гробах. Об этом говорится в новом телефонном разговоре захватчиков, который перехватила СБУ.

– Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Просто на улице лежат как доски. Там запах… сумасшедший, – рассказывают друг другу российские оккупанты.

Из предварительных перехватов СБУ следует, что захватчики пытаются скрыть масштабы потерь, поэтому везут “груз 200” ночью и небольшими партиями. Но пока тела ждут своей очереди, начинают разлагаться.

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Чтобы не повторять судьбу погибших, оккупанты еще могут спасти свою жизнь.

В СБУ напомнили о горячей телефонной линии 2402. Позвонив по этому номеру, можно сдаться в плен и в конце концов вернуться домой живым.

Накануне в СБУ рассказали, что россияне планировали создать оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной фейковой республики в случае захвата Киевской области.

Сообщалось, что всех жителей области хотели принять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере, до выдачи документов РФ.