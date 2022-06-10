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Факты / Украина / Общество

Назад в СССР: россияне планировали раздачу советских паспортов на Киевщине

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
радянські паспорти
Фото: СБУ

Россияне планировали создать оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной фейковой республики в случае захвата Киевской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, всех жителей области хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере, до выдачи документов РФ.

Об этом свидетельствуют данные, которые военные контрразведки СБУ получили на позициях захватчиков. Также это подтверждает поведение рашистов на территориях, которые временно находятся под российской оккупацией.

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В заброшенном доме близ города Макаров Бучанского района обнаружили вражеский схрон с бланками паспортов давно несуществующего формирования СССР.

Фото: СБУ

Во время его осмотра стражи порядка изъяли сотни незаполненных советских паспортов.

Фото: СБУ

Отмечается, что сами бланки были образцами УССР. То есть все надписи на них исполнены не только на русском, но и на украинском языке. Причем, подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Отмечается, что все обнаруженные бланки были завезены из России в начале полномасштабной агрессии против нашего государства.

На данный момент продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности виновных лиц.

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Источник: СБУ
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