Июнь, 12 в 9:25

Российская армия потеряла более 1,4 тыс. танков и 32 тыс. военных с личного состава во время полномасштабной войны против Украины. Наибольшие потери за сутки враг понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Общие потери России

личного состава – около 32 150 (+100) человек ликвидировано;

танков ‒ 1 430 (+11) единиц;

боевых бронированных машин – 3 484 (+18) единицы;

артиллерийских систем – 715 (+3) единиц;

РСЗО – 226 (+4) единиц;

средства ПВО – 97 единиц;

самолетов – 212 единиц;

вертолетов – 178 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3) единицы;

крылатых ракет – 125 единиц;

кораблей/катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 455 (+7) единиц;

специальной техники – 54 единицы.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что наибольшие потери российская армия понесла на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Окончательное количество утраченной техники и военных РФ уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.