Более 1,4 тыс. танков и 32 тыс. военных: потери России в войне против Украины
Фото: Минобороны
Российская армия потеряла более 1,4 тыс. танков и 32 тыс. военных с личного состава во время полномасштабной войны против Украины. Наибольшие потери за сутки враг понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Общие потери России
- личного состава – около 32 150 (+100) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1 430 (+11) единиц;
- боевых бронированных машин – 3 484 (+18) единицы;
- артиллерийских систем – 715 (+3) единиц;
- РСЗО – 226 (+4) единиц;
- средства ПВО – 97 единиц;
- самолетов – 212 единиц;
- вертолетов – 178 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3) единицы;
- крылатых ракет – 125 единиц;
- кораблей/катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 455 (+7) единиц;
- специальной техники – 54 единицы.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что наибольшие потери российская армия понесла на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Окончательное количество утраченной техники и военных РФ уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.
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