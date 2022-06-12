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Более 1,4 тыс. танков и 32 тыс. военных: потери России в войне против Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Более 1,4 тыс. танков и 32 тыс. военных: потери России в войне против Украины
Фото: Минобороны

Российская армия потеряла более 1,4 тыс. танков и 32 тыс. военных с личного состава во время полномасштабной войны против Украины. Наибольшие потери за сутки враг понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Общие потери России

  • личного состава – около 32 150 (+100) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1 430 (+11) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3 484 (+18) единицы;
  • артиллерийских систем – 715 (+3) единиц;
  • РСЗО – 226 (+4) единиц;
  • средства ПВО – 97 единиц;
  • самолетов – 212 единиц;
  • вертолетов – 178 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3) единицы;
  • крылатых ракет – 125 единиц;
  • кораблей/катеров – 13 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 455 (+7) единиц;
  • специальной техники – 54 единицы.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что наибольшие потери российская армия понесла на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Окончательное количество утраченной техники и военных РФ уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.

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Источник: Генштаб ВСУ
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