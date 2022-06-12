Сильные бои в Северодонецке, взрывы в Чорткове и Новой Каховке: что происходит на 109 сутки войны (онлайн)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий предоставление возможности территориальной обороны выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

Спутники зафиксировали на острове Змеином новые ПВО оккупантов. Группы специалистов, действующих по методам разведки по открытым данным (OSINT), считают, что это комплексы типа ТОР.

В Луганской области несколько тяжелых направлений — со стороны Попасной, Северодонецка и реки Северский Донец. Очень мощные бои сейчас ведутся в Тошковке и Северодонецке.

На этой неделе украинские партизанские разведчики направили артиллерийские удары по двум российским базам во временно оккупированной Херсонской области. В результате погибли десятки российских солдат, в частности, два генерала.