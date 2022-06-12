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Факты / Украина
Юля Захарченко |
Сильные бои в Северодонецке, взрывы в Чорткове и Новой Каховке: что происходит на 109 сутки войны (онлайн)

Сильные бои в Северодонецке, взрывы в Чорткове и Новой Каховке: что происходит на 109 сутки войны (онлайн)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий предоставление возможности территориальной обороны выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

Спутники зафиксировали на острове Змеином новые ПВО оккупантов. Группы специалистов, действующих по методам разведки по открытым данным (OSINT), считают, что это комплексы типа ТОР.

В Луганской области несколько тяжелых направлений — со стороны Попасной, Северодонецка и реки Северский Донец. Очень мощные бои сейчас ведутся в Тошковке и Северодонецке.

На этой неделе украинские партизанские разведчики направили артиллерийские удары по двум российским базам во временно оккупированной Херсонской области. В результате погибли десятки российских солдат, в частности, два генерала.

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00:05 - 12 июня

О ситуации в Луганской области рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

В Луганской области несколько тяжелых направлений — со стороны Попасной, Северодонецка и реки Северский Донец. Очень сильные бои сейчас ведутся в Тошковке и Северодонецке.

Территорию завода Азот обстреливают часами из артиллерии, произошел большой пожар после попадания российских снарядов в радиаторы, из которых вытекла смазка.

В уличных боях в Северодонецке наши военные побеждают, но российская артиллерия уничтожает дом за домом. Из оккупированных территорий Украины российские солдаты зерно вывозят грузовыми автомобилями.

Фото: Сергей Гайдай

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00:03 - 12 июня

Оперативно-тактическая группировка Схід отчитывается. За сутки наши воины уничтожили:

  • личного состава – 20;
  • БМП – 1;
  • АТТ – 4;
  • БПЛА – 3.

Бои продолжаются.

Фото: Минобороны Украины

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