Интересуют нефтебазы и Киев: РФ скупает за границей спутниковые снимки Украины

Июнь, 14 в 16:54

Российские спецслужбы в июне начали массово скупать за границей спутниковые снимки Украины через подставные компании. Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Он отмечает, что речь идет о локациях в Киеве и других важных регионах страны.

— Особо интересуют россиян базы нефтепродуктов и транспортные узлы, то есть гражданская инфраструктура. А также пограничные переходы, в частности, Рава-Руская и Устилуг, говорится в сообщении.

По линии фронта сообщают, что подставные российские компании скупают снимки в направлении Горловка-Лисичанск.

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По словам Цаплиенко, военные аналитики делают два вывода по этим данным. Согласно первому, который называют “положительным”, у оккупантов не хватает собственной системы спутниковой разведки.

А вот второй – неутешительный: наши партнеры очень сложно поставляют нам оружие и очень просто отдают разведданные противнику.

— Конечно, это объяснимо тем, что спутниковые картинки являются собственностью частных компаний и они могут делать с ними, что хотят. Но ведь и спецслужбам партнеров не так уж трудно перекрыть кислород тем, кто торгует жизнью украинцев.

Напомним, недавно были обнародованы спутниковые снимки с захваченного рашистами острова Змеиный. Они свидетельствуют о том, что российские захватчики установили там новые комплексы противовоздушной обороны.

Источник: Анатолий Цаплиенко