Российские захватчики на захваченном украинском острове Змеиный установили новые комплексы противовоздушной обороны.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Planet Labs за 10 июня 2022 года.

Сообщается, что рашисты разместили свои системы ПВО на острове 9 июня.

Группы специалистов, действующих по методам разведки по открытым данным (OSINT, open-source intelligence), считают, что это комплексы типа ТОР.

ТОР способен поражать воздушные цели, расположенные на расстоянии 15 км и на высоте до 10 км.

New Satellite Image — Snake Island (10/6/22)

Multiple new TOR air defence systems on the island, recently dropped off by the crane on 9/6/22.

Image c/o — @planet pic.twitter.com/5598Hj1BsE

— OSINT-88 (@OSINT88) June 11, 2022