Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Спутники зафиксировали на Змеином новые ПВО российских захватчиков

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Спутники зафиксировали на Змеином новые ПВО российских захватчиков
Фото: УНИАН

Российские захватчики на захваченном украинском острове Змеиный установили новые комплексы противовоздушной обороны.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Planet Labs за 10 июня 2022 года.

Сообщается, что рашисты разместили свои системы ПВО на острове 9 июня.

Сейчас смотрят

Группы специалистов, действующих по методам разведки по открытым данным (OSINT, open-source intelligence), считают, что это комплексы типа ТОР.

ТОР способен поражать воздушные цели, расположенные на расстоянии 15 км и на высоте до 10 км.

Разведка Великобритании сообщала, что после потери крейсера Москва в апреле российские силы, вероятно, перебросили на остров Змеиный несколько средств противовоздушной обороны, в частности, системы SA-15 и SA-22.

Отмечалось, что предположительно это оружие предназначено для противовоздушной обороны российских военных кораблей, которые действуют в районе острова Змеиный.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка