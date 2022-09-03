Сентябрь, 03 в 2:19

Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр физических лиц-иностранных агентов шесть человек, среди которых теперь числится лидер группы Машина Времени, музыкант Андрей Макаревич.

Список новых иноагентов опубликован на сайте Минюста РФ.

Кроме Макаревича реестр физлиц-иноагентов в России пополнился именами украинского журналиста Дмитрия Гордона, соратника российского оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова, блогерши и журналистки Екатерины Гордеевой, бизнесмена и мецената Бориса Зимина (сын Дмитрия Зимина, основателя российской компании Билайн), а также политолога Федора Крашенникова. Таким образом в списке физлиц-иноагентов числится 19 фамилий.

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По версии правительства РФ, как Андрей Макаревич, так и другие лица, занимаются политической деятельностью, якобы получая финансирование из Украины.

Лидер группы Машина времени Макаревич с первых дней полномасштабного вторжения выражал поддержку Украине и осуждал действия российских властей.

Узнав о своем новом статусе, Андрей Макаревич заявил журналистам, что это “веселая новость”. Он добавил, что не планирует ничего предпринимать по этому поводу.

— Слушайте, тратить время жизни на то, чтобы бороться с этими ветряными мельницами… Я думаю, что это был вопрос времени. Те, кого они называют иноагентами, к понятию “иноагент” никакого отношения не имеют, потому что они не „агенты“ и не „ино“. Они просто так клеймят неугодных, — сказал российский музыкант.

Кроме того, был расширен список СМИ, выполняющих функции иноагента, куда внесли редактора Новой газеты Кирилла Мартынова, журналистов Сергея Лойко и Сергея Медведева, юмориста Михаила Шаца. Всего в списке находятся 179 медиа и медийщиков.

Иностранный агент в России — лицо, с точки зрения российского государства получающее финансирование из-за границы. Также в Кремле считают, что люди собирают военно-технические сведения в пользу других стран. Такой список ведут с 2012 года.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин подписал новый закон об иноагентах, согласно которому в России могут признать иноагентами еще и тех, кто якобы находится под иностранным влиянием и занимается политической деятельностью.

Ограничения, предусмотренные законом, запрещают лицам из реестра преподавать несовершеннолетним или производить для них информационную продукцию. Кроме того, иноагенты должны маркировать все свои сообщения в публичном пространстве специальной плашкой, указывающей на статус человека в России.

Источники: Минюст РФ, RTVI