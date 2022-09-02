Дочери Путина возглавили список: Украина вводит новые санкции против РФ и Беларуси

Сентябрь, 02 в 14:58

Кабмин на заседании 2 сентября одобрил новый пакет санкций против России и Беларуси, в который попали предприятия военно-промышленного комплекса, банковские чиновники и дочери диктатора Владимира Путина.

В перечне – 99 физических и 178 юридических лиц, способствовавших агрессии РФ против Украины, посредством которых страна-агрессор пыталась обходить ограничительные меры.

В Минреинтеграции уточнили, что санкции коснулись группы компаний Серния и связанных лиц. Эти фирмы в обход санкций снабжали микроэлектронику для российского ВПК, а также для компаний, причастных к хакерским атакам.

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Под санкции попала группа компаний Царьград, распространявшая российскую пропаганду, и компании, занимавшиеся майнингом в интересах промышленного сектора РФ.

Все ограничения, вводимые Украиной, синхронно вводят США и другие партнеры.