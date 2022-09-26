Крах начнется с экономики. В РФ стремительно падают акции крупных компаний

Сентябрь, 26 в 14:53

В России наблюдается существенное падение акций крупных компаний.

Индекс Мосбиржи снизился на 4,69% до 1991,82, он опустился ниже 2 тыс. пунктов.

При этом индекс РТС упал на 5,8% и составил 1075,55 пункта.

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Судя по графику фондового рынка РФ, Газпром потерял 3,27-7,36% активов, Сбербанк — 2,64%-3,15%. Акции одной из крупнейших российских нефтяных компаний Лукойла упали на 3,94-155,5%, российской горно-металлургической компании Норникель — 5,23-740%, компании по добыче газа Новатек — 4,61%-43,80, еще одного гиганта в секторе нефти Роснефти – 4,13-12,25%.

– В России пишут о каких-то турбулентностях. Мы считаем, что это начало краха, который начнется с экономики, — пишут в СтратКоме ВСУ.

Напомним, что неделю назад на фоне новостей о псевдореферендумах на российских фондовых биржах наблюдался значительный обвал.

Источник: investing.com

Фото: investing.com