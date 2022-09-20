Фондовые биржи РФ упали на фоне новостей о псевдореферендумах

Сентябрь, 20 в 17:49

На фоне новостей о псевдореферендумах на российских фондовых биржах наблюдается значительный обвал.

Так, индекс МосБиржи – один из основных фондовых индикаторов РФ, днем ​​20 сентября упал ниже отметки 2 300 пунктов впервые с конца августа.

Кроме “ужесточения геополитических рисков” на фоне новостей о псевдореферендумах, в РФ среди причин обвала назвали ожидание введения новых пошлин и ПДПИ для экспортеров.

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В частности, к 14:53 индекс МосБиржи составил 2284,64 пункта (-6%), индекс РТС – 1200,92 пункта (-5,6%).

По данным издания Интерфакс, цены большинства “голубых фишек” на московской бирже упали в пределах 10,7%.

Отмечается, что в лидерах отката во вторник выступают расписки: TCS Group (-10,7%), акции НОВАТЭКа (-9,4%), Яндекса (-8,7%), ЛУКОЙЛа (-8,6%), расписки OZON (-8,1%), бумаги Сургутнефтегаза (-8%), АФК Система (-7,9%), Polymetal (-7,3%), Газпром нефти (-7,1%), Интер РАО (- 6,5%), Газпрома (-6,1%), АЛРОСА (-5,7%), Роснефти (-5,2%), Сбербанка (-5,2% и -5,2% “префы”) , ВТБ (-5,1%), Московской биржи (-5%), ММК (-5%), UC Rusal (-5%), Аэрофлота (-4,4%), Северстали (-4,2%) .

Напомним, что российские марионетки в террористических формированиях “ДНР”, “ЛНР”, а также в Херсонской области планируют провести “референдумы” о “присоединении” к составу государства-агрессора России.