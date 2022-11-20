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Факты / Світ / Росія

Взрыв и густой столб дыма: в центре Москвы вспыхнул масштабный пожар

Валентина Чорна, редактор ленты
пожежа в Москві

В воскресенье, 20 ноября, в Москве вспыхнул масштабный пожар.

По данным росСМИ, в районе трех вокзалов возле Комсомольской площади загорелся склад. В сети публикуют видео, где можно увидеть столб черного дыма в столице России.

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В МЧС Российской Федерации присвоили инциденту вторую степень сложности.

По предварительным данным, уже удалось спасти 7 человек, которые были заблокированы в районе цветочной оранжереи. В здании могут быть еще люди.

Площадь пожара в Москве увеличилась до 2,5 тыс. квадратных метров. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Также в сети сообщили, что на месте происшествия раздался взрыв, в результате которого обрушилось 500 квадратных метров горящего потолка помещения.

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