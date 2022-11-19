Под Санкт-Петербургом сообщают о сильном взрыве – огонь виден за километры

Ноябрь, 19 в 15:08

Вблизи Санкт-Петербурга раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщают о сильном пожаре, а столб огня виден за километрах.

Обновлено в 16.00. В МЧС России заявили, что причиной взрыва на газопроводе стала разгерметизация с последующим возгоранием. Пожар ликвидируют.

Сообщается, что взрыв произошел 19 ноября в Мурино Ленинградской области.

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По предварительной информации, причиной стал взрыв газопровода.

— Что-то очень здорово бахнуло, грохот был такой, что дрожат окна, — комментируют очевидцы, выкладывая кадры из окон многоэтажек в Санкт-Петербурге.

Местные власти заявили, что пожарные службы пытаются ликвидировать огонь на газозаправочной станции в районе Всеволожска в Ленинградской области.

Губернатор области Александр Дрозденко заявил, что угрозы населению и распространению огня на жилищные массивы нет.