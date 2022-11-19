Под Санкт-Петербургом сообщают о сильном взрыве – огонь виден за километры
Вблизи Санкт-Петербурга раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщают о сильном пожаре, а столб огня виден за километрах.
Обновлено в 16.00. В МЧС России заявили, что причиной взрыва на газопроводе стала разгерметизация с последующим возгоранием. Пожар ликвидируют.
Сообщается, что взрыв произошел 19 ноября в Мурино Ленинградской области.
По предварительной информации, причиной стал взрыв газопровода.
— Что-то очень здорово бахнуло, грохот был такой, что дрожат окна, — комментируют очевидцы, выкладывая кадры из окон многоэтажек в Санкт-Петербурге.
Местные власти заявили, что пожарные службы пытаются ликвидировать огонь на газозаправочной станции в районе Всеволожска в Ленинградской области.
Губернатор области Александр Дрозденко заявил, что угрозы населению и распространению огня на жилищные массивы нет.