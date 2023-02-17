Минус $190 млрд до 2026: в Bloomberg подсчитали потенциальные потери экономики РФ

Февраль, 17 в 16:19

За год войны против Украины России удалось избежать экономической катастрофы, несмотря на беспрецедентные санкции, однако они имеют отложенный эффект и будут влиять на нее в течение следующих лет, считают экономисты агентства Bloomberg.

По их оценкам, к 2026 году Россия потеряет $190 млрд, что примерно равно годовому ВВП таких стран, как Венгрия или Кувейт.

— Эффект от санкций является длительным. К тому же процесс санкций не закончился. Вводятся все новые и новые, — объяснил Олег Вьюгин, бывший высокопоставленный чиновник Центробанка и Минфина РФ.

По мнению экспертов, в 2023 году экономике РФ будет сложнее выживать из-за падения доходов от продажи нефти и увеличения расходов на социальные программы на фоне мобилизации сотен тысяч россиян, что опустошает рынок труда.

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— Экономика России, хоть и избежит краха, но останется под напряжением и к 2026 году будет на 8% меньше, чем была бы, если бы Путин не отдал приказ о нападении на Украину в феврале 2022 года, — пишет издание.

Главный экономист BCS Financial Group Наталья Лаврова объяснила, что ограничение импорта технологий сокращает потенциал роста экономики в долгосрочной перспективе, “а не приводит к единовременному спаду, который материализуется в течение одного года”.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в десятом пакете санкций ЕС против России предусмотрены торговые ограничения на сумму €11 млрд.

Его могут утвердить к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, то есть до 24 февраля.