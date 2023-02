10-й пакет санкций против РФ предусматривает торговые ограничения на €11 млрд — фон дер Ляйен

В десятом пакете санкций ЕС против России предусмотрены торговые ограничения на сумму €11 млрд.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

По ее словам, Еврокомиссия также предлагает запретить поставки в Россию комплектующих для производства дронов и вертолетов и ввести новые санкции против Ирана.

We are weakening Russia’s ability to maintain its war machine.

Our 10th sanction package contains trade bans and controls on technology exports worth €11 billion.

Russia is using hundreds of Iranian-built drones.

We propose to extend our export controls to Iranian entities. pic.twitter.com/VuLc60YlaY

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 15, 2023