10-й пакет санкций против РФ предусматривает торговые ограничения на €11 млрд — фон дер Ляйен

Февраль, 15 в 11:51

В десятом пакете санкций ЕС против России предусмотрены торговые ограничения на сумму €11 млрд.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

— Мы ослабляем способность России поддерживать свою военную машину. Наш 10-й пакет санкций содержит торговые запреты и контроль за экспортом технологий на сумму €11 млрд, — написала она.

По ее словам, Еврокомиссия также предлагает запретить поставки в Россию комплектующих для производства дронов и вертолетов и ввести новые санкции против Ирана.

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We are weakening Russia’s ability to maintain its war machine. Our 10th sanction package contains trade bans and controls on technology exports worth €11 billion. Russia is using hundreds of Iranian-built drones. We propose to extend our export controls to Iranian entities. pic.twitter.com/VuLc60YlaY — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 15, 2023

По данным СМИ, Евросоюз может принять 10-й пакет санкций против РФ к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, то есть до 24 февраля.

Консультации Еврокомиссии с послами ЕС относительно нового пакета санкций начались еще 22 января.