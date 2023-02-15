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10-й пакет санкций против РФ предусматривает торговые ограничения на €11 млрд — фон дер Ляйен

Валентина Летяк, редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн

В десятом пакете санкций ЕС против России предусмотрены торговые ограничения на сумму €11 млрд.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

— Мы ослабляем способность России поддерживать свою военную машину. Наш 10-й пакет санкций содержит торговые запреты и контроль за экспортом технологий на сумму €11 млрд, — написала она.

По ее словам, Еврокомиссия также предлагает запретить поставки в Россию комплектующих для производства дронов и вертолетов и ввести новые санкции против Ирана.

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По данным СМИ, Евросоюз может принять 10-й пакет санкций против РФ к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, то есть до 24 февраля.

Консультации Еврокомиссии с послами ЕС относительно нового пакета санкций начались еще 22 января.

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Источник: Офис президента
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