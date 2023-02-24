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Факты / Світ / Росія

В России проходят одиночные антивоенные пикеты и акции — активистов сразу же задерживают

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
затримання в рф

В городах России в годовщину полномасштабного вторжения активисты вышли на улицы для пикетов и акций протеста против войны в Украине.

Правозащитное издание ОВД-Инфо сообщает, что активистов оперативно задерживают российские силовики.

Во Владивостоке задержали местного жителя, который вышел на центральную площадь с антивоенным плакатом. Мужчину доставили в отдел полиции, где допросили и отпустили без составления протокола. В Иркутске задержали женщину с плакатом “Требую вывести войска РФ из Украины!”.

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В Нижегородской области из-за антивоенного пикета задержали муниципального депутата города Выкса Дмитрия Мочалина. Он вышел на улицу с плакатом “Мир — Украине. Солдат — домой”.

В Самаре и Екатеринбурге силовики задержали людей, которые 24 февраля возлагали цветы к памятникам репрессированным. А в Барнауле задержали уже пятерых активистов, которые выходили на центральную площадь города с акциями, пикетами.

В подмосковном Королеве с плакатом Я за мир задержали девушку. Фото: Роман Иванов, RusNews

В Санкт-Петербурге полиция задержала уже девять активистов за возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко. Семерых из них доставили в отделение полиции.

В Москве возле памятника Лесе Украинке задержали трех женщин. У одной из них на сумке была надпись Нет войне. Другая — пыталась возложить цветы, но силовики схватили ее и повели в автозак.

Согласно статистике ОВД-Инфо, за проявление антивоенной позиции с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023-го — всего было зафиксировано 19 586 случаев задержаний.

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Источник: ОВД-Инфо

Фото: Avtozak LIVE

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