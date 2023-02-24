Февраль, 24 в 8:01

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский, как и год назад, в день полномасштабного вторжения России в Украину, обратился к украинцам.

– Великий народ великой Украины! Год назад в этот день с этого же места около семи утра я обратился к вам с коротким заявлением продолжительностью всего 67 секунд. В нем прозвучали две самые главные и тогда, и сейчас вещи. То, что Россия начала против нас полномасштабную войну. И то, что мы сильны, мы готовы ко всему, мы всех победим, потому что мы – это Украина! – начал свое обращение Владимир Зеленский.

Так, подчеркивает президент Украины, началось 24 февраля 2022 года — самый длинный день нашей жизни, самый тяжелый день нашей новейшей истории.

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– Мы проснулись рано и с тех пор не засыпаем, – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства констатирует: мы не подняли белый флаг, а стали защищать сине-желтый, не испугались, не сломались, не сдались.

Символом этого стали пограничники Змеиного и маршрут, по которому они отправили “русский военный корабль”.

– Наша вера окрепла, укрепился наш дух, мы выстояли первый день полномасштабной войны. Мы не знали, что будет завтра, но точно поняли: за каждое “завтра” надо сражаться. И мы сражались. И выгрызали каждые сутки, – вспоминает президент Украины.

Так Украина выстояла второй день, а затем третий.

– Трое суток, которые нам отводили на жизнь. Угрожали, что через 72 часа нас не будет существовать, но мы выстояли четвертый день, а потом пятый. А сегодня стоим ровно один год. И до сих пор знаем: за каждое “завтра” надо сражаться, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 366-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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