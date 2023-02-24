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Факты / Світ / Росія

Вербуют всех подряд: РФ начала мобилизовать для войны в Украине жителей Кавказа

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові

В России продолжается скрытая мобилизация для пополнения масштабных потерь в живой силе во время войны против Украины.

Согласно информации, которая есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста сейчас происходит в регионах Кавказа.

– Мобилизации подлежат все мужчины независимо от состояния здоровья и желания воевать, – сообщают в Генштабе ВСУ.

Значительная часть мобилизованных – это граждане, которые отбывали или отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях.

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– Заключенных освобождают при условии добровольного участия в боевых действиях на территории Украины, – добавляют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Между тем на временно оккупированных территориях Луганской области россияне отчаянно борются с патриотически настроенными гражданами.

Чтобы помешать передаче данных о действиях российских войск, в некоторых районах мобильные операторы отключили доступ к сети интернет.

В планах захватчиков уже в ближайшее время отключить доступ к интернету на всех временно оккупированных территориях Луганской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 366-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР Минобороны

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