Вербуют всех подряд: РФ начала мобилизовать для войны в Украине жителей Кавказа
В России продолжается скрытая мобилизация для пополнения масштабных потерь в живой силе во время войны против Украины.
Согласно информации, которая есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста сейчас происходит в регионах Кавказа.
– Мобилизации подлежат все мужчины независимо от состояния здоровья и желания воевать, – сообщают в Генштабе ВСУ.
Значительная часть мобилизованных – это граждане, которые отбывали или отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях.
– Заключенных освобождают при условии добровольного участия в боевых действиях на территории Украины, – добавляют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Между тем на временно оккупированных территориях Луганской области россияне отчаянно борются с патриотически настроенными гражданами.
Чтобы помешать передаче данных о действиях российских войск, в некоторых районах мобильные операторы отключили доступ к сети интернет.
В планах захватчиков уже в ближайшее время отключить доступ к интернету на всех временно оккупированных территориях Луганской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 366-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР Минобороны