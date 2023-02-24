Год вторжения и пресс-конференция Зеленского: что происходит на 366-й день войны (онлайн)

Сегодня, 24 февраля 2023 года, прошел год с момента полномасштабного российского вторжения в Украину.

В течение 23 февраля Европейский Совет, к годовщине вторжения РФ, сделал заявление, в котором пообещал поддерживать Украину “до тех пор, пока потребуется”;

Швеция объявила, что готовит новый пакет помощи и рассматривает возможность передать Украине часть своих танков Leopard;

Президент Зеленский сообщил, что Испания передаст Украине до 10 танков Leopard;

Генассамблея ООН поддержала резолюцию с требованием к России вывести войска из Украины.