Год вторжения и пресс-конференция Зеленского: что происходит на 366-й день войны (онлайн)
Сегодня, 24 февраля 2023 года, прошел год с момента полномасштабного российского вторжения в Украину.
В течение 23 февраля Европейский Совет, к годовщине вторжения РФ, сделал заявление, в котором пообещал поддерживать Украину “до тех пор, пока потребуется”;
Швеция объявила, что готовит новый пакет помощи и рассматривает возможность передать Украине часть своих танков Leopard;
Президент Зеленский сообщил, что Испания передаст Украине до 10 танков Leopard;
Генассамблея ООН поддержала резолюцию с требованием к России вывести войска из Украины.
В Бахчисарайском районе оккупированного Крыма, неподалеку от села Почтовое, неизвестные повредили железнодорожное полотно. Пострадавших нет, но движение поездов было приостановлено, сообщает управление российского МЧС.
Телеграм-канал Baza публикует фотографию поврежденных рельсов. Следствием этого стала задержка трех поездов: Севастополь — Санкт-Петербург со 166 пассажирами, а также двух пригородных электричек, их пассажиров доставили в Севастополь автобусами.
Пророссийские телеграм-каналы сообщают, что подрыва путей не было — вырезан небольшой участок железнодорожного полотна.
Назначенные Россией власти полуострова утверждают, что повреждения экстренно восстанавливаются, поезда возобновят движение через несколько часов. Продолжается поиск причастных к повреждению путей.
Из приграничных с Украиной российских областей и аннексированных Россией украинских регионов периодически поступают сообщения о повреждениях на железнодорожных путях. В основном инциденты случаются на железных дорогах, по которым на войну подвозят военных и технику из России. Ответственность за часть повреждений берут антивоенные группы, участники которых называют себя партизанами.
Источник: Радио Свобода
Сотни людей принимают участие в вече по случаю годовщины войны в Лондоне.
Как пишет Sky News, на Трафальгарской площади в центре Лондона проходит вече, посвященное годовщине войны в Украине.
Британская актриса театра и кино Хелен Миррен присутствовала на мероприятии и обратилась к толпе с украинским стихотворением Сергея Жадана “Возьми только то, что самое важное”.
В стихотворении есть такие строки: “Ты не вернешься, и друзья никогда не вернутся”.
В завершение Миррен сказала: “Но я думаю, что вы вернетесь”.
Министр обороны Британии Бен Уоллес был встречен аплодисментами 23 февраля вечером, когда обратился к толпе по случаю годичной годовщины российско-украинской войны на Трафальгарской площади.
Об этом пишет Sky News.
Министр обороны сказал, что “в это время в прошлом году нас здесь не должно было быть”, указав на план Владимира Путина захватить Украину через три недели.
— Все присутствующие здесь из Украины, храбрость мужчин и женщин вашей страны, которые выступили против этой агрессии, этой незаконной войны, этого вызова свободе, демократии и правам человека, должны быть невероятно горды тем, за что вы стоите, — сказал Уоллес.
Он добавил, что все политические партии Великобритании “полностью поддерживают” усилия, направленные на то, чтобы “Путин потерпел поражение в Украине, а его армия была отправлена домой”.
Уоллес сообщил собравшимся, что в прошлом году Великобритания обучила 10 тыс. украинских солдат и планирует обучить еще 20 тыс.
Он продолжил: “Как и Украина, Британия помнит, каково это — в одиночку противостоять непреодолимым шансам, когда многие считали, что у нас нет шансов в 1939 году”.
Назвав украинских солдат “храбрейшими из храбрых”, он сказал: “Вы не только показали России, вы показали всем нам, что когда вы отстаиваете права человека и свою страну, все возможно”.