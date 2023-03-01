Март, 01 в 10:33

Дроны-камикадзе типа Shahed, которыми РФ атаковала Украину в конце февраля, вероятнее всего, были запущены из Брянской области России.

К такому выводу пришли в разведке Минобороны Великобритании, проанализировав вектор атаки беспилотников.

Учитывая это, отмечают в британском оборонном ведомстве, можно утверждать, что Россия сменила площадку для запуска беспилотников, ведь с середины декабря 2022 года единственным таким пунктом был Краснодарский край, откуда БПЛА следовали через Азовское море.

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С пусковой площадки в Брянской области направление атаки россиян смещается ближе к Киеву.

– Вероятно, это поможет россиянам сократить время пребывания беспилотников в воздухе над Украиной, а также еще больше растянет силы украинской противовоздушной обороны, – предполагают в разведке Минобороны Великобритании.

Напомним, что в ночь на 27 февраля украинские защитники уничтожили 11 из 14 запущенных Россией дронов-камикадзе типа Shahed.

Девять из них были сбиты в воздушном пространстве Киева, остальные – в Черниговской области.

В то же время перерыв в запуске дронов с 15 по 26 февраля, уверены британские разведчики, свидетельствует о сокращении запасов БПЛА, поэтому не исключено, что РФ будет искать пути для пополнения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.

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Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР Минобороны