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Украинские защитники за пять дней уничтожили 800 оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 28 февраля.

Он сообщил, что провел сегодня очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в расширенном формате.

Докладывали ГУР, Министерство обороны, главнокомандующий ВСУ и командующие направлений.

— Детально занимаемся ситуацией на каждом из фронтовых направлений. Самое тяжелое, как и раньше, — Бахмут и бои, имеющие значение для защиты города, — сказал Зеленский.

Президент привел пример боев за город Донецкой области.

— Сейчас Ставку мы проводим довольно часто — минимум дважды в неделю. Прошлое заседание было в четверг. И сегодня генерал Сырский доложил, что с прошлой Ставки только на его направлении около 800 убитых врагов. Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает, — сказал украинский лидер.

Президент поблагодарил всех украинских воинов, которые, несмотря на “это безумное давление оккупанта, защищают наши позиции и уничтожают российскую армию”.