В ПВК Вагнер начали набирать пациентов психоневрологических диспансеров — СМИ

Март, 07 в 16:04

В российскую частную военную компанию Вагнер Евгения Пригожина начали набирать пациентов психоневрологических диспансеров.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

В социальных сетях появилось объявление о том, что теперь для вступления в ряды наемников не нужны справки от психиатра и нарколога, а также флюорограмма.

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Информацию о готовности брать на службу людей, которые проходили лечение в психоневрологическом диспансере, подтвердили рекрутеры ЧВК.

В то же время в инструкции с требованиями к новобранцам говорится, что в ЧВК не берут людей, которые “болеют тяжелыми заболеваниями, препятствующими выполнению задач, страдают от наркомании, а также переболевших гепатитом В, С.

Однако никаких справок не требуют, по прибытию на место серьезное медицинское обследование также не проводится.

Такое резкое снижение требований рекрутеры ЧВК объясняют необходимостью “убрать лишнюю бюрократию”.