Березень, 01 в 9:39

Нещодавно президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти більш як 200 осіб, пов’язаних із засновником російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера Євгеном Пригожиним. Обмеження діятимуть десять років.

То що ж таке ПВК, які мають права ці компанії та чи можуть їх легалізувати в Україні – читайте в матеріалі Фактів.

Що таке ПВК

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначає, що ПВК це – приватна військова компанія, комерційне підприємство, діяльність якого пов’язана з охороною, захистом та обороною.

Зараз дивляться

– Це можна розглядати як охоронну структуру. Наприклад, в Україні (і за її межами) є багато охоронних компаній, які займаються безпекою певних об’єктів. Наприклад, ви часто бачите людей в супермаркеті, які мають на грудях значок із надписом охорона. Це – приватна охоронна компанія. А військова схожа на таку структуру, але може вести оборонні чи бойові дії (якщо це передбачено законодавством певної країни).

В Україні йшли розмови про створення законодавчої бази для існування таких озброєних формувань. Але поки що таких рішень не ухвалювали.

ПВК існують в Росії, Великій Британії, США, тобто це не є чимось кримінальним. В цьому загалом нічого поганого немає, тому що ці компанії не обов’язково мусять брати участь у бойових діях.

ПВК Вагнера: важливі моменти

Спочатку ПВК Вагнера була створена згідно із законодавством. Адже в Росії, як і в багатьох інших країнах, допускається існування таких структур.

Її створив у 2013 році Дмитро Уткін. Це колишній військовий, який мав позивний Вагнер. Тому так і назвали ПВК. До речі, називати угруповання можна як заманеться.

Ми розуміємо, що в Росії просто так нічого не відбувається, тому із ПВК Вагнера вони зробили спеціальний підрозділ для ФСБ, який навіть працює з Головним управлінням розвідки РФ. А воно є структурою Генштабу. Маскуючись під звичайну ПВК, вони почали роботу в Сирії та інших країнах. А потім і в Україні (з 2014 року).

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вагнерівці воюють під Бахмутом, в Попасній та інших населених пунктах. Ми їх визнали злочинним військовим формуванням. Однак як це буде прийнято на міжнародному рівні – важко відповісти, сказав Гетьман.

ПВК Вагнера спочатку складалася з декількох тисяч людей. А вже після бойових дій в Україні їхня чисельність зросла до 50 тис.

З цих 50 тис., які воювали переважно під Бахмутом, зараз залишилося не більше 7 тис. осіб. Тобто Бахмут виконав свою військову місію принаймні в тому, що наші хлопці знешкодили цю ПВК. Вона залишилася існувати юридично, але практично її майже не існує.

Юридичний бік діяльності ПВК

Статус співробітників приватних військових компаній, попри те, що їхня діяльність регулюється вже чинними нормами міжнародного та національного права, є сірою зоною у правовому регулюванні.

Тому якщо ПВК беруть участь у війні в іншій країні – їх важко назвати злочинцями. Адже немає законів, які це регулюють.

З іншого боку, виникають питання про ПВК Вагнера. Невже воєнні злочини зійдуть їм з рук?

Думаю, що злочинна організація після війни в Україні понесе відповідальність, а в міжнародному праві це питання буде якимось чином врегульовано.

Чи легалізують в Україні

За словами експерта, легалізація приватних військових компаній в Україні можлива, в цьому немає нічого поганого.

Якщо буде ухвалений закон, що дає можливість таким ПВК існувати, то це для нашої країни буде дуже добре. По-перше, ЗСУ може долучати їх до бойових дій, якщо буде така необхідність.

Крім цього, вона може брати участь у миротворчих операціях. І головне – на неї не потрібно виділяти гроші з держбюджету, бо це комерційна організація.

ПВК – це не погано, вони існують в доволі цивілізованих країнах. Погано – це вагнерівці, які під прапором ПВК скоюють воєнні злочини. Але обов’язково понесуть за це відповідальність.