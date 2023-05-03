Россия обвиняет Украину в якобы попытке нанести удар по Кремлю

Украина в ночь на 3 мая якобы “предприняла попытку нанести удар беспилотниками” по кремлевской резиденции диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщили пропагандистские российские СМИ со ссылкой на Кремль.

Там заявили, что Москва расценивает атаку на резиденцию диктатора, как спланированную террористическую акцию. Кроме того там назвали это “попыткой покушения на Путина”. Москва, также пригрозила, что РФ “оставляет за собой право ответить за попытку удара по Кремлю”.

Украинские власти это заявление еще не комментировали.

Пропагандистский ресурс ТАСС сообщил со ссылкой на Кремль, что “Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме”.

Секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что диктатора в момент атаки дронов в резиденции не было и он работает в Огарево, а парад на 9 мая на Красной площади состоится, как и планировалось с участием Путина.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице РФ с 3 мая запрещается запуски беспилотных летательных аппаратов, за исключением БПЛА, которые используются по решениям органов госвласти.

Что произошло?

Ночью 3 мая вблизи Кремля были слышны два мощных взрыва примерно в 2.30 по московскому времени.

Очевидцы сообщали, что видели искры и дым в небе, а также людей с фонариками у кремлевской стены.

В пресс-службе Кремля заявили, что беспилотники нейтрализовали с применением систем радиолокационной борьбы.

Сообщалось также, что в результате падения БПЛА и разлета их осколков пострадавших и материального ущерба нет.

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