Нагнетание ситуации перед 9 мая: в ОП отреагировали на атаку дронами Кремля

Официальный Киев не владеет информацией о так называемых ночных атаках на Кремль в Москве в ночь на 3 мая.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии BBC.

Он подчеркнул, что целью Киева является освобождение оккупированных Россией территорий, а не Москва.

— У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих, — заявил он.

Никифоров добавил, что теракт, как назвали в Кремле подлет беспилотников, это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани. По его словам, то, что случилось в Москве, это очевидное нагнетание ситуации перед 9 мая.

3 мая неизвестные летательные аппараты “атаковали” Кремль. Москва обвинила в этом Киев.

В Кремле заявили, что РФ расценивает атаку на резиденцию диктатора как спланированную террористическую акцию. Кроме того, там назвали это “попыткой покушения на Путина”. Москва также пригрозила, что РФ “оставляет за собой право ответить за попытку удара по Кремлю”.

Источник : BBC

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