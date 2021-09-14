Всемирный банк прогнозирует, что изменение климата может заставить 216 млн человек в шести регионах мира мигрировать в пределах своих государств в ближайшие 30 лет.

Как отмечается в докладе ВБ, “горячие точки” могут возникнуть в ближайшие девять лет, если не будут приняты срочные меры.

Кроме того, в 2050 году в странах Африки к югу от Сахары может появиться в 86 млн внутренних “климатических” мигрантов, в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе — 49 млн, в Южной Азии — 40 млн, Северной Африке — 19 млн, Латинской Америке — 17 млн, в Восточной Европе и Центральной Азии — 5 млн.

Также в докладе банка говорится, что изменение климата негативно отражается на возможностях людей зарабатывать на жизнь.

Напомним, в августе ООН обнародовала отчет о глобальных климатических изменениях, в котором говорится, что человеческая деятельность привела к нагреванию атмосферы, океанов и суши. Среди прочего, текущий уровень выбросов парниковых газов может привести к нарушению ключевой температурной границы чуть более чем за десять лет. Также прогнозируется, что уровень моря может подняться до двух метров к концу века, а до 2150 года – на пять метров.

По прогнозам специалистов, в ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим. Подробнее о том, как может измениться климат в Украине через 50 лет – читайте в материале.