Исследователи предоставили климатический прогноз для Украины и мира на ближайшие 50-100 лет.

По сообщению украинских климатологов, последние 100 лет средняя температура воздуха в Украине поднялась на 1,2 градуса. Это чуть превышает средний показатель в мире. Повышение составляет 1,1 градуса.

Такие погодные изменения влияют и на состояние человека.

— В норме температура тела человека 36,6. Добавьте один градус и это уже 37,6. То есть вы начинаете болеть, — объясняет климатолог Светлана Бойченко.

Она добавила, что климатическая система уже в состоянии заболевания, поэтому начинает “выдавать различные аномалии”.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата рассматривает три сценария воздействия глобального потепления, в зависимости от того, насколько эффективно человечество будет противодействовать изменениям окружающей среды.

По мнению экспертов, к 2100 году средняя температура на Земле вырастет не более чем на 2-2,5 градуса.

Но в этом году в Арктике зафиксировали рекордную жару (до 30) в мае. Поэтому не исключили, что можно ожидать до 10 градусов повышения температуры в мире.

Причем, чем севернее, тем быстрее будет повышаться температура воздуха, предостерегают климатологи.

— По худшему сценарию в арктических широтах температура вырастет на 8-10 градусов. Повышение средней температуры на один градус — это увеличение теплого периода на 10 дней. Если мы говорим о росте на 10 градусов, полярное лето может увеличиться на 100 дней, — говорит климатолог Вера Балабух.

А это еще более стремительное таяния ледников и еще большая разбалансировка атмосферной циркуляции, которая будет выдавать все больше аномалий, например морозы и снежные заносы где-то в Испании или жару в арктических широтах.

Как изменится климат в Украине в условиях глобального потепления

По наиболее вероятному сценарию, в ближайшие 50-100 лет климат в Украине станет более сухим, прогнозируют специалисты.

Высокотемпературные сухие воздушные массы будут поступать из бывших степей Прикаспия, которые превращаются в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока Украины на северо-запад.

Оно принесет жаркое, а главное сухое лето.

Ливни, которые в последнее время наблюдаются в Украине, не смогут спасти ее от сухой почвы.

— Для нормального питания нужно, чтобы долго шел затяжной, спокойный дождь. Мы о таких периодах уже забываем, — добавляет климатолог.

Нынешние подтопления в Одессе, Мариуполе и Львове — это только начало. Ситуация может ухудшиться, предупреждает эксперт.

Зимой также значительно потеплеет, но из-за атмосферной разбалансировки в Украину будут периодически поступать аномальные похолодания из Арктики с сильным снегом и морозами.

— Такие температурные качели будут характерны для следующих периодов, — уверена Бойченко.

Впоследствии зимы практически исчезнут. Стабильный снежный покров станет прошлым.

Следует ожидать больше аномальных явлений, говорит заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции Ирина Ставчук.

По ее словам, длительные тепловые волны, пожары, засухи, торнадо, ураганы для Украины могут стать нормой.

В ближайшие 30-50 лет Западная Украина станет аграрным регионом страны

Президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса рассказал, что изменения климата происходят в стране даже быстрее, чем прогнозировали. Количество осадков уже резко сократилась, а те, что есть, выпадают в основном зимой.

В 2020 году почти весь урожай на юге уничтожила засуха, когда в течение 60 дней держалась жара — более 30 градусов тепла.

Фактически вся полоса знаменитых украинских черноземов попадает в зону “рискованного земледелия”.

— В будущем Украина не сможет выращивать сою, трудно будет выращивать рапс и кукурузу, а это наша основная экспортная культура, — рассказал Лисситса.

Сахарная свекла также под угрозой. Изменения климата уже вытесняют ее на Западную Украину. Это растение любит влагу, не выдерживает новой горячей и засушливой погоды летом.

— Если раньше на территории Львовской области и Прикарпатья никто не думал выращивать сахарную свеклу или подсолнечник, то сейчас эти культуры растут, — добавил он.

В ближайшие 30-50 лет Западная Украина будет клондайком аграрного развития страны, считает эксперт.

Источник: BBC News Україна