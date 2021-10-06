После выборов в Германии Свободная демократическая партия (СвДП) планирует вступить в переговоры с партией Зеленых и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), чтобы создать коалицию.

Лидер партии свободных демократов Кристиан Линднер отметил, что консультации в трехстороннем формате начнутся уже в четверг. На этой встрече будет присутствовать Олаф Шольц, который является кандидатом в канцлеры от социал-демократов.

Руководители партии Зеленых Анналена Бербок и Роберт Хабек ранее заявили, что хотят начать совместные трехсторонние переговоры с СвДП и СДПГ. Ранее они отвергали переговоры о сотрудничестве между собой, ожидая создания так называемой Ямайской коалиции (фразеологизм политического лексикона Германии, который означает объединение трех партий ХДС/ХСС, свободных демократов и зеленых, — Ред.)

Зеленые долго решали, кому предложить переговоры — победителям выборов Свободной демократической партии или партии Меркель ХДС/ХСС, которая заняла второе место.

Линднер подчеркнул, что СвДП была независимой партией, обращаясь к зеленым и социал-демократам.

— Вы только присоединяетесь к коалиции, которая закрепляет ценности свободы. Мы ориентируемся на то, где мы можем реализовать наиболее либеральную политику, — сказал он.

В то же время лидер ХДС/ХСС Армин Лашет все еще выразил готовность сформировать коалицию и определить членов правительства Германии.

Согласно официальным результатам парламентских выборов в Германии победу там одержала СДПГ и ее представитель Олаф Шольц — 25,7% голосов или 206 мест. Партия Меркель Христианско-демократический союз, которую возглавляет ее преемник Армин Лашет, набрала 24,1% — 196 мест.

На третьем месте Зеленые — 14,8%, на четвертом — СвДП (11,5%) и замыкает пятерку, которая проходит в Бундестаг, Альтернатива для Германии — 10,3% голосов избирателей.

Источник: Spiegel