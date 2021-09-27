Выборы в Германии выиграла Социал-демократическая партия

По результатам подсчета голосов на всех 299 округах, выборы в бундестаг, которые состоялись 26 октября, выиграла Социал-демократическая партия (СДПГ).

Предварительные результаты голосования опубликованы на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии.

В целом социал-демократы набрали 25,7%, на втором месте с небольшим отрывом блок Меркель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), он набрал 24,1%.

На третьем месте Зеленые – 14,8%, на четвертом – Свободная демократическая партия (11,5%) и замыкает пятерку, которая проходит в бундестаг, Альтернатива для Германии – 10,3% голосов избирателей.

Все остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Кандидаты в канцлеры Германии от СДПГ и ХДС/ХСС Олаф Шольц и Армин Лашет уже заявили, что планируют закончить переговоры о правящей коалиции в новом правительстве до Рождества.

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Источник: bundeswahlleiter.de