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Дмитро Кудрявцев |

Смертельная доза алкоголя: пьяный украинец протаранил забор частного дома в Польше

Полиция Польша

В польском городе Тарчин, что в Мазовецком воеводстве, был задержан 44-летний гражданин Украины.

Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управлял транспортным средством, которым протаранил забор одного из частных домов.

Несмотря на ДТП, злоумышленник неоднократно пытался вернуться на дорогу и покинуть место происшествия, однако это ему не удалось.

Прибывшие на место аварии правоохранители, провели украинцу тест на драгере, результат которого поверг их в шок.

В крови мужчины было зафиксировано более пяти промилле алкоголя, что является смертельной дозой для человека.

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После проведения теста злоумышленник пытался дать правоохранителям взятку, однако полицейские ее не приняли, арестовали украинца и доставили его в участок, где силовики несколько часов не могли провести допрос из-за сильного опьянения задержанного.

Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Источник: Yavp.pl

Фото: Depositphotos

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