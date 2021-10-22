В Польше прошли сильные ураганы, в результате которых погибли четыре человека, среди них один украинец.
43-летний гражданин Украины погиб в Свидникском повете. Грузовик, которым он управлял, перевернулся и влетел в кювет.
Еще один мужчина скончался в городе Сехнице. Сильный ветер повредил леса во время строительства дома. Обвалилась стена, которая придавила 55-летнего гражданина.
В результате урагана погибли два человека в городе Вроцлав. На автомобиль, в котором они находились, упало дерево.
По данным Государственной пожарной службы Польши, из-за сильных порывов ветра 21 октября травмировались 13 человек, среди пострадавших пять спасателей. Преимущественно люди получали травмы во время аварий, когда на дороги падали деревья или отдельные ветки.
В четверг сильные порывы ветра также фиксировали в Украине. В Одессе ветер повалил 30 деревьев, по меньшей мере девять автомобилей повредились. Один человек получил травму.
А в городе Кременчуг Полтавской области дерево травмировало двух детей и воспитательницу детского сада. Подробности и видео непогоды в Украине — в материале.
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Источник: TVP3