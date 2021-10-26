Полномочия Меркель закончились, она останется канцлером до избрания преемника

В Германии 26 октября состоялось первое заседание Бундестага нового созыва. Отныне полномочия канцлера Ангелы Меркель прекращаются.

Но президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально попросил ее продолжать исполнять обязанности до избрания нового канцлера.

Статья 69 Конституции Германии предусматривает, что президент может потребовать от канцлера или министра продолжить работу до назначения преемника. Никто из них не может ему в этом отказать.

Выборы в Германии прошли 27 сентября этого года. По результатам подсчета голосов, выборы в Бундестаг выиграла Социал-демократическая партия (СДПГ), набрав 25,7% поддержки.

На втором месте с небольшим отрывом оказался блок Меркель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Он набрал 24,1%.

На третьем месте Зеленые – 14,8%, на четвертом – Свободная демократическая партия (11,5%). Согласно законодательству Германии, после того, как новоизбранный Бундестаг собрался на первое заседание, должны начаться коалиционные переговоры, во время которых нужно сформировать правительство.

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Начнет их главный кандидат от партии, получившей наибольшее количество голосов на выборах в Бундестаг. У него также будет возможность выбирать, с какими другими партиями он хотел бы сотрудничать в будущем правительстве.

В Германии для избрания нового канцлера и нового правительства необходимо сформировать большинство в парламенте. Членам одной партии, даже если она получила наибольшее количество голосов, редко удается это сделать. Поэтому они ищут партнеров по созданию коалиции.

Источник: Die Welt