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Валентина Летяк |

Глава ЦРУ поехал в Москву из-за концентрации войск РФ возле Украины – CNN

Емблема ЦРУ

Глава ЦРУ Билл Бернс на этой неделе посетил Москву. Его отправил президент Соединенных Штатов Джо Байден, чтобы предупредить кремлевских чиновников, что США внимательно следят за наращиванием войск РФ у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется в своих действиях Кремль.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники в Украине.

По их данным, после этих встреч Бернс также говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь снять это напряжение между Киевом и Москвой.

Более того, чиновник Госдепартамента США также был направлен в Киев в четверг, чтобы поддержать эти усилия.

Такие дипломатические шаги свидетельствуют о том, что администрация Байдена очень серьезно относится к последним перемещениям российских войск, отмечает издание.

В то же время начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заверил накануне, что ситуация у границ Украины контролируемая, никакого наращивания сил со стороны РФ нет.

Так он прокомментировал публикацию в The Washington Post от 1 ноября, где говорится, что РФ возобновила наращивание своих войск вблизи украинской границы.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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