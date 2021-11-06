Глава ЦРУ поехал в Москву из-за концентрации войск РФ возле Украины – CNN

Глава ЦРУ Билл Бернс на этой неделе посетил Москву. Его отправил президент Соединенных Штатов Джо Байден, чтобы предупредить кремлевских чиновников, что США внимательно следят за наращиванием войск РФ у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется в своих действиях Кремль.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники в Украине.

По их данным, после этих встреч Бернс также говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь снять это напряжение между Киевом и Москвой.

Более того, чиновник Госдепартамента США также был направлен в Киев в четверг, чтобы поддержать эти усилия.

Такие дипломатические шаги свидетельствуют о том, что администрация Байдена очень серьезно относится к последним перемещениям российских войск, отмечает издание.

В то же время начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заверил накануне, что ситуация у границ Украины контролируемая, никакого наращивания сил со стороны РФ нет.

Так он прокомментировал публикацию в The Washington Post от 1 ноября, где говорится, что РФ возобновила наращивание своих войск вблизи украинской границы.