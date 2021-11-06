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Факты / Украина
Валентина Летяк |

У границ Украины нет наращивания сил РФ – начальник Генштаба

Сергій Шаптала

Никакого наращивания войск РФ на государственной границе с Украиной не было и нет.

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала в эфире Свобода слова Шустера.

– Ситуация вокруг нашего государства контролируемая. Никакого наращивания усилий со стороны РФ нет, – подчеркнул он.

По его словам, зафиксированные перемещения военных в России связаны с окончанием учений.

– В России, как и у нас, проходили учения Запад-2021. Перемещение техники не может по окончании учений завершиться в течение одного-двух суток. Идет возвращение войск в пункты постоянной дислокации. То, что сказали, что пошли ближе к границе, наоборот – они пошли вглубь своей территории, – объяснил начальник Генштаба.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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