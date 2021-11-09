США следят за передвижениями войск РФ у границы Украины – Пентагон

Пентагон пристально следит за происходящим на границе Украины с Россией, поскольку это вызывает обеспокоенность.

Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, как оборонное ведомство США оценивает информацию о 90 тыс. российских военных на границе РФ и Украины.

– Мы продолжаем наблюдать за передвижениями российских военных в западных районах РФ и вокруг Украины. Мы продолжаем призывать Россию прояснить свои намерения, что они там делают, – подчеркнул Кирби.

По его словам, Пентагон также призывает Россию соблюдать Минские договоренности и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

2 ноября разведка Минобороны сообщила, что Российская Федерация стянула к границам Украины и сосредоточила на временно оккупированных территориях войска общей численностью около 90 тысяч.

В частности, вблизи украинских границ находятся отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил ВС РФ, в ОРДЛО Россия развернула два армейских корпуса оккупационных войск.

Источник: defense.gov