Российская Федерация стянула к границам Украины и на временной оккупированной территории группировки войск. Их численность составляет около 90 тыс. человек.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным Минобороны, в состав российской армии входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, силы и средства Черноморского флота РФ.

В то же время возле украинских границ находятся отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил России.

В Минобороны отметили, что в ОРДЛО Россия развернула два армейских корпуса оккупационных войск. Недавно возле украинских границ Вооруженные силы РФ провели серию широкомасштабных командно-штабных учений.

— После завершения учений оперативной и боевой подготовки части и подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня в Смоленской области, на расстоянии около 260 км от государственной границы с Украиной, — говорится в сообщении ведомства.

В них приняли участие войска Южного и Западного военных округов, отдельные части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ.

Минобороны подчеркнуло, что Россия периодически накапливает военные подразделения, чтобы усилить напряжение и политическое давление на соседние страны.

Украина готова к провокациям РФ

Командующий Объединенными силами Александр Павлюк заявил, что Украина готова к возможной эскалации и боевым действиям со стороны Российской Федерации.

По его словам, Украина имеет профессиональных военных, стабилизационную и оборонную операция, по возможности армия может провести контрнаступательную операцию.