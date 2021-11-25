Любая дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь высокую цену – Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая на днях покинет пост, прокомментировала информацию о наращивании российских войск у украинской границы.

Меркель заявила, что Европейский Союз должен быть готов ввести новые санкции против России, если ситуация на Донбассе или на украинской границе ухудшится. Несмотря на это, “дверь к диалогу всегда должна быть открыта”.

— Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет иметь высокую цену, — сказала Меркель во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Также Ангела Меркель подчеркнула, что санкции необходимо ужесточить при обострении ситуации на белорусско-польской границе.

Недавно действия России у украинской границы прокомментировали в Североатлантическом Альянсе. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заверил, что НАТО внимательно следят за ситуацией и готовы реагировать.

На днях министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предостерег Россию от вторжения в Украину. Он подчеркнул, что любое нарушение украинских границ приведет к серьезным последствиям.