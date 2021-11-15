В Североатлантическом Альянсе отреагировали на информацию о действиях Российской Федерации возле украинской границы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы во время интервью, заверил, что Североатлантический союз внимательно следит за ситуацией.

Кроме того, Столтенберг заявил, что НАТО готово реагировать в случае изменения ситуации на украинско-российской границе.

– Мы внимательно наблюдаем за необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной, – сказал генсек.

Недавно американские издания писали о наращивании российских войск вблизи Украины. Журналисты заявили о подозрительной передислокации и чрезмерной концентрации.

В то же время в Министерстве обороны Украины такую ​​информацию опровергли. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что разведка не зафиксировала нетипичного перемещения войск.

Затем на информацию по поводу наращивания войск отреагировали в Офисе президента. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что подтверждения данных об этом нет.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала заверил, что ситуация контролируемая, а перемещение военных РФ связано с завершением учений.

Иностранные коллеги выразили обеспокоенность по поводу ситуации, в частности государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что США не хотят повторения в Украине сценария 2014 года.

Во Франции пригрозили РФ серьезными последствиями при любом ущербе территориальной целостности Украины.

Источник: Axios