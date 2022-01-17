10 самых богатых людей увеличили состояние во время пандемии, а доходы 99% человечества упали

Десять самых богатых людей мира в течение первых двух лет пандемии удвоили свое состояние с $700 млн до $1,5 трлн. Об этом говорится в докладе Неравенство убивает организации Oxfam.

Как говорится в докладе, за этот период доходы 99% людей сократились и более 160 млн человек оказались за чертой бедности.

— Если бы эти десять человек завтра потеряли 99,999% своего богатства, они все равно были бы богаче, чем 99% всех людей на этой планете. Теперь у них в шесть раз больше богатства, чем у беднейших 3,1 млрд человек, — сказала Габриэла Бухер, занимающая должность исполнительного директора Oxfam International.

В Oxfam отмечают, что неравенство способствует смерти не менее 21 тыс. человек в день или одного человека каждые четыре секунды. Это консервативный вывод, основанный на смертях во всем мире из-за отсутствия доступа к медицинской помощи, гендерного насилия, голода и климатических изменений.

С начала пандемии Covid-19 состояние миллиардеров выросло более чем на $5 трлн за последние 14 лет – это наибольший прирост богатства миллиардеров с начала ведения записей. Например, одноразовый 99% налог на десять богатейших мужчин планеты может:

сделать достаточно вакцин для мира;

обеспечить общую медицинскую помощь и социальную защиту, финансировать адаптацию к климату и уменьшить гендерное насилие более чем в 80 странах.

Пандемия вернула гендерный паритет с 99 до 135 лет. Женщины вместе потеряли $800 млрд в заработках в 2020 году. Сейчас на 13 млн работающих женщин меньше, чем в 2019 году. 252 мужчины имеют больше состояния, чем 1 млрд женщин и девушек в Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне вместе взятых.

— Чрезвычайное неравенство является формой экономического насилия, когда политика и политические решения, увековечивающие богатство и власть немногих привилегированных, приводят к прямому ущербу подавляющего большинства обычных людей во всем мире, — говорится в отчете.

Ожидается, что неравенство между странами возрастет впервые за поколение. Развивающиеся страны, лишенные доступа к достаточному количеству вакцин из-за защиты монополий фармацевтических корпораций богатыми правительствами, были вынуждены сокращать социальные расходы, поскольку уровень их долга рос.

Доля людей с Covid-19, умирающих от вируса, в развивающихся странах примерно вдвое больше, чем в богатых странах.

По данным Forbes, на которые ссылается благотворительная организация, в десятку самых богатых людей мира входят: Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно и семья, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Марк Цукерберг, Стив Балмер и Уоррен Баффет.

Хотя в совокупности их состояние выросло с $700 млрд до $1,5 трлн, между ними есть значительные отличия: состояние Маска выросло более чем на 1 000%, а состояние Гейтса выросло на более скромные 30%.

Источник: Oxfam