Бедные страны смогут обеспечить вакциной лишь 10% населения

Бедные страны смогут обеспечить вакциной от коронавируса только 10% населения. Для остальных граждан препарата не хватит, поскольку его раскупили более богатые страны. Об этом свидетельствуют данные британской организации по защите прав человека Amnesty International.

Некоторые страны закупили такое количество вакцины, которая в несколько раз превышает численность населения. Наиболее обеспеченной сейчас является Канада — она ​​может сделать прививку каждому гражданину пять раз.

По данным организации, 67 стран мира рискуют остаться без препарата. При этом в Кении, Мьянме, Нигерии, Пакистане и Украине сейчас зафиксировано более 1,5 млн заражений.

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Распространение коронавируса в мире

9 декабря стало известно о более 68,5 млн случаев Covid-19 в мире. За период пандемии от осложнений умерло более 1,5 млн пациентов.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия и Бразилия. Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17-е место.

Источник: Amnesty International