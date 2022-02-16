Соединенные Штаты не могут подтвердить отвод войск России, о котором накануне объявили в российское Министерстве обороны.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации с безопасностью вокруг Украины.

— Российское министерство обороны сегодня отчиталось, что некоторые войска покидают свои позиции у границ Украины. Это было бы хорошо. Однако пока мы не можем этого подтвердить. Не можем подтвердить, что российские войска возвращаются в свои базы, — сказал Джо Байден в своем выступлении.

Он добавил, что американские аналитики заметили более 150 тысяч военных, расположенных в Беларуси и РФ.

Джо Байден подытожил, что, несмотря на заявления об отводе войск, угроза вторжения остается вполне возможной.

Выступление президента США состоялось после того, как 15 февраля в Минобороны РФ заявили об отводе части войск ВС России на свои базы. При этом в ведомстве отметили, что основные войска останутся для продолжения учений.

На это заявление среагировал украинский глава МИД Дмитрий Кулеба, заявивший, что отвод войск сначала нужно действительно увидеть, а потом уже верить подобным заявлениям.