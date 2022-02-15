Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию, что Россия отводит свои войска от украинских границ. По словам министра, Киев сначала должен убедиться, что это действительно так.

Соответствующее заявление глава МИД сделал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, наблюдает ли Украина тенденцию к деэскалации вблизи границ.

По словам Кулебы, Украина поверит в деэскалацию, когда увидит реальный отвод войск РФ, а не только услышит какие-то заявления.

– Из Российской Федерации постоянно раздаются разные заявления. Поэтому у нас уже есть правило: не “услышим – тогда поверим”, а “увидим – тогда поверим”. Увидим отвод – поверим в деэскалацию, — подчеркнул Кулеба.

Ранее сегодня в Минобороны РФ объявили, что Россия отводит свои войска от Украины. В российском оборонном ведомстве уточнили, что подразделения Южного и Западного военных округов РФ, участвовавшие в российско-белорусских учениях Союзная решимость-2022, начинают возвращаться в места постоянной дислокации.

Как известно, совместные российско-белорусские военные учения начались в Беларуси 10 февраля. Они спровоцировали опасения относительно возможной новой военной эскалации со стороны РФ.

На фоне концентрации войск Украина потребовала от России объяснений за военную деятельность в приграничных районах: в частности, предоставить точные районы проведения такой деятельности; сообщить дату ее завершения; проинформировать о количестве военных формирований, типах вооружений и технике.

На ответ Киев дал Москве 48 часов, но так его и не получил. В связи с этим Украина созывает заседание стран-участниц ОБСЕ для обсуждения перемещения российских войск вдоль границ.