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Канада передала Украине ряд гаубиц М777 и соответствующие боеприпасы — Ананд

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Канада передала Украине ряд гаубиц М777 и соответствующие боеприпасы — Ананд

Канада совместно с США передала Украине ряд гаубиц М777 и соответствующие боеприпасы.

Об этом сообщила в своем Twitter министр национальной безопасности Канады Анита Ананд.

В начале этой неделе Канада объявила о передаче Вооруженным силам Украины тяжелой артиллерии, как того требовала Украина.

Именно поэтому Канада вместе со своими американскими партнерами передает ВСУ ряд гаубиц M777 и соответствующие боеприпасы. 

— Поскольку украинцы борются за защиту своего суверенитета, свободы и независимости, Канада остается приверженной продолжать предоставлять Украине военное оборудование, которое ей необходимо для борьбы и победы в этой войне, — заявила Ананд.

Легкая 155-мм буксируемая гаубица M777 легче и меньше, но мощнее любую гарматы такого рода. M777 обеспечивает непрямой огонь, способный точно попасть в цель на расстоянии до 30 км.

Кроме того, Канада предоставила Украине значительное количество дополнительных противоброневых боеприпасов Carl Gustaf.

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В Канаде также сообщили, что они находятся в процессе завершения контрактов на ряд бронированных машин коммерческого образца, которые будут отправлены в Украину в ближайшее время.

Сообщается, что с начала полномасштабной войны, Канада выделила более $118 млн на военную технику для Украины.

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Фото: Dreamstime

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