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Факты / Украина

Украина ожидает оружие, санкций, финансирования и присоединения к Европе, чтобы выиграть войну — Шмигаль

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Украина ожидает оружие, санкций, финансирования и присоединения к Европе, чтобы выиграть войну — Шмигаль

Украина рассчитывает на оружие, боеприпасы, санкции против России, финансирование Украины и европейские перспективы, а не советские, чтобы выиграть войну против России, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Выступая вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Государственном департаменте США в пятницу в Вашингтоне, округ Колумбия, Шмигаль поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку.

В преддверии встречи с Блинкеном он отметил, что встретился с президентом США Джо Байденом и финансовыми лидерами со всего мира во время пребывания в Вашингтоне, округ Колумбия, и что он уверен, что после этого визита в течение следующего дня, дней, недель и месяцев Украина победит и будет иметь совершенно идеальный план восстановления.

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Источник: CNN

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